Isidório Duppa: Boato News

Se achegô Notiça no Armazém do Iskapinski que Madalena de atirô da Ponte e ton percurando o corpo que já tá bem distante!!! Na hora me dando choque nas espinha!!! Madalena? Mas como que podendo?? Madalena sendo bem casada, tem filho pra criar!! Que será que dando na cabeça dela?? Daí contaron que podendo ser porque Albino o Marido dela non prestando mais depois que fazendo aquelas operaçón pra non ter mais fio, aquela Vadecotropia!!! Mais que bisurdo, iésto non sendo motivo, se marido non prestando tendo tanto do polaco soltero que nem iéu que podendo fazer serviço!! Mais acabando me dando um estralo na cabeça, se povo falando coisa que non sendo verdade que nem esta Vadecotropia que estraga os marido, entom história que Madalena se atirando da ponte podendo ser Boato Nius!! Enton ieu preguntando quem falando da Madalena? Disseron que sendo a Judite dos Fuchiquerowski!!! O que? Aquela fuchiquera? Que sempre sabendo de tudo pra passar notiça pras comadre? Enton ieu resolveu preguntar pra Judite o que iéla contando…. Judite enton dizendo que a Mãe da Helena se atirô da ponte quando indo vender os porco pros comerciante!! Opa!!! Enton non foi a Madalena e sim a Mãe da Helena!!! Mas se foi vender os porco porque se atirando da ponte?? Enton ieu preguntando pra Judite quem vindo com iesta história? Judite dizendo que sendo a Zeferina do Padre, aquela que limpa a Igreja. Ieu enton foi falar com Zeferina!! Preguntando que foi que iéla contando pra Judite e Zeferina dizendo que a Mãe da Helena foi no Dentista e Tirô a Ponte e teve que vender os porco pra pagar implante. Desgracéra Mésmo!!!!! Non sendo que a notiça sendo mesmo Boato Nius!!! Um vai dizendo uma coisa, outro entende erado e já passando tudo distorcido quando chegando!!! E Até disseron que o Albino non prestando Mais!!! Imagine só como sendo as coisa!!! Ieu voltando no Iskapinski pra dar notiça coreta, quando tudo mundo se ajoelhando e Falando: Isidório? Vc Não Morreu?? Chegando Notiça que Albino danto tiro na minha cabeça porque ieu falando que iele non prestando mais e iéu estando de Rabicho com a Madalena.!!!!…Desgracéra Mésmo!!!! .

Edição n. 1361