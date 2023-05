Isidório Duppa: Contratando Diarista

Pensando bem, já tá na horta de fazer uma faxina na casa, o soalho tá ton grosso de poera que ieu tendo que andar no carero de pó pra non perder o rumo!! Casa fica escura de noite porque as teia de aranha já cobriron as lampida. Pia com loça quase encostando no foro, parece que todo dia tá nublado, ieu nem consegue ver pra fora de casa por causa dos vidro sujo. Única coisa que ieu ainda limpando sendo os olho dos santos nos quadro, que sendo pra iéles não parar de zoiar por nóis. Ieu foi no Armazém do Iskapinski pra ver se tendo alguma das filha dos conhecido que fazendo serviço de diarista pra um meio dia de trabalho, mas tudo mundo estando com semana completa porque ponharom anunço no jornal. Bem, se ponharom anunço, iéu contrata pelo jornal mesmo!!! Pediu um jornal velho pro Iskapinski, pra pegar preço velho!! E foi folhando, lá na pagina dos classificados estando bem gradon nunço de diarista: Sheila, 22 ano, morena clara. 58 quilo, 1,80 de altura, Atendo Homens!!! Nossa, que chique, iéla já dando descriçón completa, mais talveis sendo por causa das lei dos sindicato. Ieu foi no orelhon e feis ligaçón, atendeu uma mocinha com voz toda melosa e ainda falando Oi meu Bem!!!! Ieu pensando, mas que educaçón, que educaçón!!! Parecendo moça de boa Familia. Enton iéu falando pra iéla que vendo anunço no jornal e preguntô se iéla fazendo de tudo!!! Moça enton dizendo que fazendo, tudinho, bem completinho!!!! Ieu pensando, Vige Santa Misericórdia!!! Moça devendo ser boa mesmo!!! Enton ieu preguntando: Você é boa mesmo? e iéla respondeu que iéu que tendo que dizer mas que iéle sendo sarada!!! Iéu pensô, coitada teve doente!!! Enton ieu preguntando se iéla tendo problema de doença e enton iéla dizendo que o serviço é de profissional e com todas proteções, Nossa, devendo vir de uniforme azul, caspacete, luva e bota 7 légua. Tratemo serviço pra outro dia!!! Já que iéla falô que fazia 69 e ieu achando preço bem em conta…. Quando se achegando em casa, iéu quase teve um treco!!! Sabe de uma coisa!!! Casa ainda podendo ficar uns meis sem limpar!!!!!

