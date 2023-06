Isidório Duppa: Cuco

Na parede da sala de casa no meio dos quadro do Coração de Jesus e de Nossa Senhora de Czestochova!!! Descança em sua cazinha de Madera entalhada, o Cuco do Relógio, que Diadek trazendo de Polonha. Ieu até achando que duns tempo pra cá cuco non cantando procausa da aposentadoria mesmo, também coitado, trabalhando vida toda, dia e noite, informando hora por hora em polaco. Cucowski, Cucowski, cucowski!!! Iéu tirando relógio cuco da parede e com todo cuidado abrindo a caxa, e tava lá, o velho cuco polaco de barba branca deitadon, coitado, descansô despois de todas iésta jornada!!! Mas como vida continua, iéu que non podendo ficar sem o relógio que sendo herança de familia, e resolveu levar na cidade pra trocar o passarinho, vida sendo ansim mesmo, enquanto uns se aposenton sempre tem que ter otros pra fazer o serviço. Levô relógio no relogero e moço dizendo que podendo ponhar um passarinho novo, viçoso, forte que indo aguentar por mais um par de ano, e mostrando um de zoinho puxado dizendo que sendo mais em conta por que vindo da china!! Ieu fechô negócio, também pela metade preço que custando economizar 50%!!!! Moço ponhô o passarinho novo, feis os ajuste, Fizemo teste e Cuco cantando que uma maravilha e ainda em portuguéis porque cuco ja vindo com tradutor. Iéu pendurô relógio na parede ficô lá esperando dar as hora pra iscuitar o canto do cuco. Deu 6 hora e cuco abrindo porta e cantô 3 veiz…. Deu 8 hora e Cuco cantando 4 veiz deu 10 hora da noite e cuco cantando só 5 veiz.. Mais que Desgraça!!! Voltei fazer reclamaçón e moço dizendo que se pagando metade do preço cuco só cantando pela metade!!!! E non tem garantia porque tudo que vindo da china sendo falsificado!! Desgracéra mesmo!!! Porque non falando iesto antes? Enton ieu mandô colocar um cuco Nacional mesmo!!! Sendo mais caro mais a qualidade sendo melhor… Fizemo teste e nas duas da Tarde, cuco cantando 2veiz, nas três cuco cantando 3 veiz, nas 4 cuco cantando 4veiz agora sim!!!! Poblema resolvido. Ponhô cuco na parede e nas 6 hora cuco cantando 6 veiz mas quando chegando 7 hora cuco non abrindo porta, só foi voltar a abrir no outro dia as 8 da manhã, cantando 8 veiz. Ah!!! ieu voltô no Relogero fazer reclamaçón, por que cuco parando de cantar as 6 da tarde e só voltando no outro dia?? Enton moço dizendo que sendo Cuco Brasilero!!! Só trabalha em horário Comercial!!! Por causa dos sindicato dos cuco!! Desgracéra Mésmo!!! Sentei na Butchoska!!!!

Edição n. 1366