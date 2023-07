Isidório Duppa: Duppa Rural II

Este texto é uma continuaçón… quem non léu as última 780 coluna do Isidório, nem se preocupe, porque ieu anda agora respondendo as carta que tem recebido dos leitor!! Ansim, a primera carta de hoje vindo do Olegário de Terra Chocha!!! E iéle vem preguntando: Seu Isidório, Tenho uma plantação de feijão, problema é que a ultima ventania que deu aqui deitô parte da roça, o que deu devo fazer? Iéu respondendo: Olha Olegário, Ieu aconselho você a colocar um despertador no meio da plantaçon, vai que o feijão deitado se alevante!!! Mais uma carta de achegando sendo da Dona Pureza da Lagoa Calma! Iela dizendo ansim; Seu Isidório, Algo esta acontecendo com meu marido, ele anda muito desinteressado se é que o senhor entende, me disseron que podendo ser problema de incompatibilidade dos signos, eu sou de Virgem e ele é de Touro!! Iéu respondendo: Olha dona Pureza, se seu marido anda desinteressado na senhora e iéle sendo de touro, provavelmente iéle anda detrais de otras vaca. Outra carta se achegando, vindo lá do Serton dos Perdido! Quem escrevinhando sendo o Francisco, dizendo, Seu Isidório, Estou em estado terminal, os médico já me desenganaron, tenho uma doença rara que tá me matando, sou muito religioso, em casa todo dia faço promessa na frente da imagem de São Expedito, O que o Senhor me aconselha? Iéu á conselho: Francisco, você devendo mesmo é ir na Igreja rezar pra outro santo, porque Santo de casa não faz milagre!!! A última carta de hoje é da Terezinha de Rancho Triste! Seu Isidório!! Esta acontecendo algo muito estranho na minha horta, eu planto cenoura e dá pepino, planto alface e nasce agrion, planto batata-salsa e dá melancia, já reclamei na agrícola mas eles non dão garantia por pacote de semente aberto, pra quem que eu devo recorrer? Terezinha, você deve recorrer pra um oculista!!! Leotores queridos, podem continuar escrevinhando pro Jornal Prapular, que ieu vai respondendo conforme as futura ediçón!! E Drowdzenha!!!!…..

Edição n. 1369