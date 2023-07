Isidório Duppa: Duppa Rural III

E ieu continua respondendo as carta dos leitor no Duppa Rural, se você tem alguma dúvida, ou tá acontecendo coisa que ninguém explica, ou qualquer assunto que querendo saber, é só mandar uma carta aqui pro Prapular que iéu vai respondendo e se ieu non saber a resposta ieu pregunto pro gugo!!! Carta que se achega de Palmital dos Inocente!! Sendo da Dona Filisbina! Seu Isidório, meu marido anda exagerando na bebida, olha só, agora deu pra beber gasolina, que que eu faço pra ele não beber tanto? Olha Felisbina, você troca o gliclê e dá graças a Deus de ter um Marido Flequis!! Outra que chegando sendo do Tonico de Fazenda Queimada!! Seu Isidório, Como que se elimina os Bernes? Tonico é bem simples, é só non votar mais neles!!! A Gertrude lá da Canoa Podre manda carta preguntando: Minha casa está cheia de morcego debaxo do telhado, qual a melhor maneira de espantar para que eles non voltem nunca mais? Pra que espantar os morcego Gertrude? Os bichicho non ton incomodando ninguém, de dia iéles ton drumindo e noite sai dar umas morceguiada! Dexa os coitado em pais!!! Vai que vocé espante e iéles vindo tudo se refugiar aqui em casa!!!! O Reginaldo da Gruta Funda manda carta também, Seu Isidório, As Pinha dos Pinhero aqui da propriedade não estão dando pinhão, quando elas caem do pinheiro só fica no chon as falha, será que iésto sendo um problema grave? Que ieu devendo Fazer? Olha Reginaldo da Gruta Funda, O que você devendo fazer mesmo é consertar as cerca, porque com certeza quem tá levando os pinhon sendo os catador de pinhon juntado que só dexon as falha, porque deste jeito o Senhor que sendo da Gruta Funda vai parar é no Fundo da Grota!!! Iéstas forom as cartas de hoje, queridos leitor, podem continuar mandando suas pregunta, seu comentário aqui pro Prapular no Duppa Rural que se iéu non souber a resposta, ieu percura no Gugo!!!

Edição n. 1370