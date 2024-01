Isidório Duppa: Duppa Rural VII

Iéu continuando respondendo as pergunta que os leitor fazendo e se você tem alguma dúvida, alguma sugeston ou querendo saber qualquer assunto que ninguém explicando, escrevinhe pro propular e iéu vai respondendo.

A primera carta de hoje vindo do Riberon Amarelo, quem mandando sendo o Henrique, e já vem fazendo a seguinte pregunta: Seu Isidório, já fazendo duas semana ic, que ieu estando com um soluço ic, que non passando de jeito nenhum, ic, já tentei de tudo, ic, mas non tem jeito, ic.

Senhor conhece alguma simpatia ic pra curar o soluço, ic? Coisa mesmo sendo grave Henrique, porque você até ecrivinhando com soluço!!! Mas tem soluçón pro soluço passar, vai no posto e manda encher o tanque do altomóve, quando você ver a conta, o susto vai ser ton grande que soluço passa na hora!!! Outra carta quem mandando sendo a Cecilia da Chapada dos Chapado!! Seu Isidório: Minha Filha vai casar neste sábado e o casamento vai ser típico polaco com despedida dos noivo, bençon dos pai, Raikowine, tiepowine, foguetório, Druzba, festa no paiol de milho servido pelos conde e pelas dama, o problema que non encontro ninguém que saiba fazer flor de papel crepon pra ponhar nas antena dos altomóve, O Senhor pode anunciar no jornal para ver se aparece algum interessado? Olha Cecilia, anunciar ieu até podendo, mais achando que as pessoa que sabendo fazer estas flor ton tudo com atrose nas mon porcausa da idade, melhor mesmo você comprar iestas flor nas loja de 1,99, que saindo só cincon cada uma. Ultima carta de hoje sendo do Dionísio que morando na Campina dos Taborda. Seu Isidório: Como posso saber quando sendo a época de acasalamento dos Bugiu? Dionísio, quando você escuitar uma rocadera maior que a tua!!! Estas foram as carta de hoje, von escrevinhando e ieu vai respondendo aqui no programa Duppa Rural do propula e Drowdzenha!!!!

Edição n.º 1399