Isidório Duppa: Duppa Rural VIII

E hoje mais uma secón de perguntas e respostas das carta que se achegando no jornal Prapular e quem querendo saber de algum assunto de interesse de tudo mundo, pode escrivinhar pra ieu que ieu respondendo!!!

Hoje quem mandando carta sendo a Iracema da Laranjeira Doce!!! Seu Isidório, neste final de semana a comisson da capela da Laranjeira Doce promove um jantar dançante, o senhor pode divulgar pra nós.

Olha Iracema, non sei de onde voces tiraron a idéia de fazer jantar dançante, imagina o incômodo que sendo comer dançando? Tem que segurar na mon porque no prato, conforme a musca, derruba tudo no chon e ainda Pode dá nó nas tripa!! Comé que você quer que iéu divulgue algo que podendo ser perigoso pras pessoa? Segunda carta que se achegando vindo lá do Espigão Baxo, quem mandando sendo o Irineu. Seu Isidório, O médico me proibiu de comer toresmo por causa do coração que anda meio que falhando, problema que sem toresmo minhas refeiçón non tem graça e agora? O que que ieu faço? Olha Irineu, se você non pode comer toresmo procausa dos problema de coraçón você non querendo estragar as refeiçón tem uma soluçón, é só comer toresmo de zoio fechado, porque afinal das conta, como dizendo o ditado, o que os zoio non vendo o coraçón non sente!!! Ultima carta de hoje quem escrevinhando sendo a Lurde do Tronco Seco: Seu Isidório, qual a melhor lua pra se plantar batata? Zoia Lurde, iesta você me pegando, realmente ieu non sabendo proque sempre plantando batata na terá mesmo e lua que iéu conhecendo sendo só aquele dependurada no céu e nem conhecendo as lua dos otros planeta, melhor mesmo você preguntar pros astronauta que vivendo no mundo da Lua. Iestas foron as cartinha de hoje, continuem mandando suas cartinha que ieu vai respondendo!!!! Drowdzenha!!!!!….

Edição n.º 1400