Isidório Duppa: Fila de Banco

Ieu foi no Banco pra resolver problema de negociaçón do financiamento da plantaçón de soja, Desgracéra Mésmo!!! Fila dobrando esquina, mas iéu nem se importando, afinal das conta ieu tendo atendimento preferencial procausa da idade e já foi lá na porta do banco falando pro guarda, Guarda enton mandando ir pro fim da fila. Mas porque? se ieu tendo atendimento especial e guarda dizendo que sendo dia de pagamento da aposentadoria. E non sendo que sendo mesmo, uma velharada se segurando nas bengala. Mais deste jeito ieu indo perder dia intero de trabalho. Enton guarda falando que ninguém se importando em perder dia de trabalho porque os aposentado não trabalhon enton non tem nada a perder!!! Iéu enton resolveu voltar notro dia, pelo menos na tarde fais algum servicinho na roça!!! Notro dia voltando no banco, Fila Dobrando esquina!!! Mais quantos dia ficom pagando aposentadoria? Guarda enton falando que hoje fila sendo do pagamento do Bolsa família!!! Ieu enton falando pro guarda que indo perder dia de trabalho!!! Guarda falando que non tendo importança porque pessoal do Bolsa familia non trabalhom mesmo, enton non tem nada a perder!!! Desgracéra Mésmo!!!! Ieu enton voltando pra casa, pelo menos na tarde faz algum servicinho!!! Voltei notro dia, Quando se achegando no banco, Desgracéra Mésmo!!!! fila dobrando esquina, ieu non aguentando, foi falar com guarda, e guarda dizendo que fila sendo pra pagamento dos funcionário da Prefeitura!!! Ieu falando, vai perder dia de trabalho, e Guarda dizendo que funcionário da prefeitura non trabalha mesmo enton non tem nada a perder!!! Mas quem tem a perder sou ieu!!! Perder dia de trabalho!! Só pra resolver problema de finançamento que banco tendo mais interesse que ieu porque despois gastando fortuna pra fazer cobrança!!! Ah enton guarda dizendo, se sendo pra otros assunto, podendo entrar!!! Desgracéra mesmo!!!! Sentei na Butchoska!!!

Edição n. 1373