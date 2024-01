Isidório Duppa: Ladrão de Galinha

Se achegando em casa uma radiopatrulha, desceron dois guarda com um papel na mon dizendo que sendo um mandado de prison pra iéu!!! Non deron nem chance de ieu preguntar o que que ieu fazendo de erado, já me ponharon as algema nos pulso e me jogaron no camburón!!!

No caminho iéu foi pensando, será que ieu sendo criminoso e non sabendo?? Zoia que ieu puxando das memória e non se alembrabdo de nada de erado que fazendo deste o dia que ieu lavô as calça com cartera no bolso e achando que indo ser acusado por lavage de dinheiro.

Na Delegacia, delegado dizendo que ieu sendo preso por robar galinha do Tadeusz meu vizinho!!! Mais como??? Ieu tem um criame de galinha em casa que se for matar pra comer dando umas duas década de almoço!!! Só deve ser coisa do Tadeuz!!!! Delegado enton preguntando onde iéu estando na terça fera passada as 9 da noite!!! Bem onde ieu sempre estando!!! Em casa drumindo!!! E na quarta-fera passada inde ieu estando??? Mesma coisa, ieu sempre vai se deitar neste horário pra acordar bem cedo!!! Enton delegado dizendo…. ah enton o Senhor acorda com as galinha!!! Ieu falando non pro Dr Delegado, as galinha acordon despois, proque só despois que feis a ordenha das vaca ipu joga milho pras galinha, ielas ficon tirando um poco mais de sono proque non tendo serventia acordar antes!!! Enton Delegado preguntado como que ieu podendo provar que estando em casa nesta hora?? Desgracéra Mésmo!!!! Como que iéu vai provar que estando em casa se non tem ninguém em casa morando com ieu!!! Delegado enton dizendo, se non tem prova, estando preso por falta de prova!!! Enton iéu falando e que prova o Sr tem que ieu robando as galinha? Delegado enton pegando cebular passô filmage, de camarada robando galinha vestido de camisa listrada, chapéu de paia e zocros escuro, sabe que na hora ieu até pensando que sendo iéu mesmo? Quando viu filmage mais uma veis ieu preguntando pro delegado, senhor viu se o sapato do ladron sendo um passo Doble? Delegado se encheu de razon!!! Dizendo que sendo mesmo um Passo Doble!!! Enton ieu dizendo, que ultimo passo doble que ieu tive foi em 1978 quando Tadeuz meu vizinho ganhado aposta e me arrancando até os calçado!!!! Se vestir de Isidório sendo fácil, porque sempre dexando ropa na varanda de casa pra secar suor pro outro dia!!!! Bem, Delegado me mandando pra casa e pra non perder viagem, levaron o Tadeusz!!!

Edição n.º 1396