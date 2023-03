Isidório Duppa: Milagre de São Bento

Depois que nóis passemo por alguma das dificuldade da vida, nois se tornemo exemplo pra outras pessoa que eston passando pelas mesma dificuldade, non é mesmo? Ansim, quando alguém estando com alguma doença e as pessoa sabe que a gente se curando, sempre vem preguntando o que fazendo pra ter sucesso na saúde. Ansin do tipo, que remédio que tomando, pra que Santo que fazendo promessa, que benzimento, que erva que tomando, e ansim por andiante. Iéu falando iesto porque me aparendo lá em casa o Bento das Bracatinga, que corta bracatinga no mato pra vender pros pedreiro da cidade, mais tudo torto, travado, nem podendo andar, arcado, se agarando nas cerca. Dizendo que tava cortando bracatinga e uma das arvore acertando nas escosta dele e agora iéle que está usando as bracatinga pra fazer alicerce dele mesmo pra non cair no chon. Bento dizendo que já indo em tudo que sendo tipo de médico, tomando mais de 15 injeçón nas naldega, indo nos ortopedista e nada de consertar, e como iele sabendo que iéu se curando da mesma coisa vindo procurar soluçón pro poblema. Iéu falando enton pro torto do Bento que também tentando de tudo jeito e só tendo poblema e que a cura pra ieste problema estando lá no Faxinal dos Esquecido. Bento enton perguntado onde que ficando iéste Faxinal dos Esquecido? iéu respondendo: Non sendo que ieu se esqueceu?? Mas os cavalo sabem chegar lá de cor e assalteado!! Pra ajudar o amigo enton, ieu encilhou os cavalo e com muito custo Bento trepando na caroça, Ieu falando pro Bento, pegar um poco de água na garafa e fazer um oraçón pra dexar a água Benta, e vai rezando Ave Maria a estrada toda e pedindo pra São Bento que cure as escosta. Se carquemo de caroça nas estrada esburacada do Capom Fechado, subindo subida, descendo descida, passando valeta, trepidando nas costeleta de vaca, tremendo mais que moça da vida em dia de geada, andemo uns 15 km de tremeçón, buraco e poera. Daí iéu falando: oooooaaa. Bento preguntando se cheguemo do Faxinal dos Esquecido, enton ieu preguntando como eston as escosta? Bento se alevantô e começô a chorar de alegria. Tava Novinho em Folha!!! Destravado!! Dizendo que sendo Milagre!!!! Ieu falando: Milagre mesmo!!! Iéu só usando a trepidaçón da caroça pra dar uma forcinha pro Santo!!!

Edição n. 1355