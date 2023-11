Isidório Duppa: O nome da criança

.

Albino se achegando no Armazém do Iskapinski com um soriso que deslocando dentadura, batendo na pança que mais parecendo barulho de tambor, pagando rodada de pinga pra tudo mundo, e nóis preguntemo, que acontecendo de tom importante.

Albino enton contando que filha estando grávida do primero neto!!! Ah, foi maior das festa!!! Finalmente Albino vai ficar mais velho que muita gente, porque quem virando avô passando os mais velho de idade, inclusive iéu!!! Porque sendo avô adianta pelo menos uns 10 ano na idade!!! Albino enton contando que pela tradiçón da familia, o primero neto que nascendo home o Avô que dá o nome da criança, que sendo dele a responsabilidade de ponhar o nome na criança!! Ieu pensando, mais que coisa das mais bunita, que tradiçón importante!!!! Só que tendo um Poblema!!! Iele non sabendo que nome que indo dar pro neto e vindo pedir ajuda proa amigo!! Iéu já foi dando sugeston, dá o nome de Isidório, que sendo o Santo dos Agricultor!! Rapaziada non aprovando, dizendo se chamar de Isidório quando ficar adulto von pedir pra iele ficar contando causo pra tudo mundo. Enton Iskapinski dizendo que podendo ser um nome destes moderno, ansim como Anderson Clayton, daí preguntaron de onde iéle tirando esta idéia? Iskapinski falando que foi do pote de margarina!!! Emilio enton falando proque non mistura o nome dos Avós, tem muita gente que fazendo iesto e ficando diferente, enton ficando Filombino!! Mistura de Filomena com Albino!! Rapaziada dando risada, donde ja se viu ponhar um nome tom feio numa criancinha!!! Enton Compadre Ignácio já contando que podendo ser um nome dos antigo que hoje estando na moda, ansim como João, Pedro, Lucas, Mateus. Sem querer Compadre dando sugeston importante, falando o nome dos aposto e se nois discubrisse um nome bíblico que non tenha muito na roça, ficando na moda e sendo deferente dos outro. Iskapinski já troxe uma bíblia e fumo nóis percurando os nome, Miguel tem uns 5, José perdemo as conta, Tiago também tem bastante, fiquemo quase duas hora pra escolher um nome Bíblico pra criança, um nome deferente, importante, de peso!! E finalmente, depois de 9 méis, foi batizada a criança com o nome bíblico: Vercículo Deuteronômio do Apocalipse!!!

Edição n.º 1388