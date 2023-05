Isidório Duppa: Reis dos Apelidos

Iskapinski sendo o Rei dos Apelidos!!! Non tem um apelido que Iskapinski dando que non pegando e a rapaziada non perdoa, quando o sujeito apelidado ficando ofendido ou querendo brigar, aí sim que o apelido sendo decretado pra toda eternidade. Das véis até dá umas encrenca, mas Iskapinski sempre contorna a briga dando uma rodada de cachaça pra apartar e dizendo que sendo o brinde da amizade, se bem, que das veis tem uns espertinho que combinon que vom brigar só pra ganhar uma pinga na faxa!! Campadre Ignácio, que sendo manco da perna dereita porque vaca acertando o joelho dele quando iéle…. bem, iesta história iéu non vai contar pra evitar problema de censura!!! Por andar mancando, a cada passo que compadre dando parecendo que indo pegar alguma coisa do chon!! Pronto: Iskapinski dando o apelido e Espanta Cachorro!!! Ah, compadre virando nos Diabo!!! Ficando 2 ano sem falar com Iskapinski, ia no armazém e ficava lá no canto e pedia pra ieu pegar a pinga dele!!! A coisa só consertando quando Iskapinski ameaçando apelidar iéle de Vaca Assassina!!!! Bem, Espanta Cachorro é bem melhor!!! Alfredo tem umas zoreia grande, bem, gigantesca mesmo e pior destas de abano, Mickey passa vergonha perto dele!! Pronto Iskapinski sempre brincava com iele dizendo se podendo engatar o televisor pra assistir programa via satélite!!! Adivinhe o Apelido do Alfredo!!! Antena Parambólica!! Emilio tem um Narigon tamanho familia, pense num nariz de polaco e agora multiplique!!! Emilio sendo o único na region que podendo Fumar um paiero na chuva Que non apaga!! Pronto, Iskapinski ponhando o Apelido de Exaustor dos Inferno. Pra tudo mundo, mais pra tudo mundo, Iskapinski dando apelido, que até podendo fazer um programa na rádio só pra usar da criatividade. Mas interessante, que de todos apelido que tentaron ponhar no Iskapinski nenhum pegando!! E iéle sendo só conhecido por Iskapinski mesmo!! Ah, já sei, você quer saber qual foi o Apelido que Iskapinski dando pra iéu ne? Bateu curosidade!!! Enton fais o seguinte, vamo junto lá no Iskapinski e se iele non der um apelido pra você ieu contando o meu!!!

