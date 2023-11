Isidório Duppa: Surpesa na Cidade

Ieu estando na cidade vendendo verdura de sacola nas calçada, quando de repente um altomóve destes lustroso parando do meu lado abrindo porta do passagero, ieu só iscuitando uma vóis de mulher gritando, Entra, Entra pelo Amor de Deus, Entra!!!!

Ieu zoiô prum lado, zoiô pro outro e non vendo ninguém, enton devendo ser pra ieu mesmo!!!!! E mulher continuava gritando: Rápido, Rápido, Entra no carro.

Iéu ficô paradon do lado e quando ponhô cabeça, aquela mulher me pega pelos cangote e me puxa pra drento, saiéu na arrancada cantando pneu que sacola de verdura despejo pepino, beterraba chero verde no asfalto!!! Mulher parecendo piloto de corrida, dirigindo que nem uma loca e zoiando nos retrovisor!!!! Virava as esquina que até altomóve ficando em duas roda, passava buzinando nos sinal vermelho, fazendo zigzag nos caro da frente, iéu se segurando no puta que pariu e balançando prum lado e pra outro!!!! Enton mulher preguntando onde tendo um lugar escondido que ninguém passa!!!! Enton ieu falando, que único lugar esquecido da region, que non passando ninguém sendo lá no Capon Fechado!!! Enton moça gritando, me leva lá, me leva lá, rápido, rápido!!!! Ieu foi mostrando direçón e pensando, que será que tá acontecendo?? Porque moça foi justo escolher iéu pra ponhar drento do caro? Será que iéla tá querendo fazer estripulia justo com iéu? Saiemo do asfalto alevantando poera, a pista parecia um tapete com a velocidade do altomóve que non dava tempo de sentir os buraco, moça fazia curva com trazera do carro que podava as arve das verada, cada solavanco da estrada carro voando uns 15 metro!!! Moça enton falando onde tendo um lugar que ninguém veja o carro, iéu enton falando que podendo pegar o carero drento do milharal!!! Moça entrô no milharal com palha cortando parabrisa, despois de uns 200 metro, finalmente parô o altomove!!!! Desligô o carro, abriu os vidro e falô!! Mas que cheiro de extrume, tem criação de porco por aqui? Ieu enton contando, com toda iésta corrida que a senhora dando, non queria que ieu ficasse só no peidinho né? Ieu saiéu do carro com as perna tremendo, pra procurar algum sabugo, nisso mulher arrancando o carro e sumindo na estrada. Dois dia despois que no contaron no Iskapinski que a mulher que assaltando relojoaria no Xópi e fez fuga de cinema guiada por um especialista, ainda non foi encontrada!!!! Desgracéra Mésmo!!!! Ìela devendo estar perdida em algum buraco daqui do Capon Fechado, iéu só ensinando como chegar e pra sair do Capon Fechado é só com especialiasta mesmo!!!

