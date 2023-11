Isidório Duppa: Último Ano de Vida!!!

Me deu uma dor desgranhenta no lado direito baxo que iéu nem podendo se mexer, Flortcha vendo ieu se contorcendo, me enfiô no Monza e foi trepando baranco e atropelando milharal até se achegar no Hospital e já foi gritando Emergença!! Emergença!!!

Vieron os enfermero me ponharon na maca e levaron pra sala de cirurgia!!! Medico enton dizendo que apendicite que estorando e já me passô a faca.

Quando estando no quarto, médico vindo fazer visita e dizendo que por poco iéu non morendo, mais quando abrindo bariga vendo coisa pior e me dando 6 meis de Vida!!!! Iéu falando, mais doutor, em 6 meis ieu nem vai conseguir pagar o senhor!!! Enton Doutor dizendo que enton vai me dar um ano!!! Iéu deitadon no quarto de hospital e pensando? Que que ieu vai fazer em só um ano de vida?? Desgracéra Mésmo!!! Quanta coisa que iéu querendo fazer e dexando pra despois que non vai dar tempo de fazer tudo em um ano só!!! Quando saiéu do Hospital pensando, já que ieu tendo só um ano, iéu vai aproveitar o tempo que me resta pra aproveitar a vida que me resta!!!! Iéu só trabalhando pro sustento, o resto do dia ieu aproveitando pra visitar um vizinho, pra ir no riberon dar uma pescadinha, Foi na Igreja fazer serviço cumunitário de pintura da capela, Lá no armazém do Iskapinski pessoal até achando estranho iéu estar pagando rodada de pinga de veis em quando pra comemorar a vida. Foi na escolhinha e feis seçón de contaçón de causo pras criança, e acredite, sem falar nenhum palavron!!! Matô Boi e Feis uma festança no dia do aniversário reunindo todos irmons, irmans, sobrinhos e sobrinha, com dereito a baile de polaco no paiol de mio!!! Cada meis que passando reservava um dia pra Matar porco e fazer aquela festança na region e distribuía as sobra pros carente!!! Toda missa iéu se confessando pra non chegar no paraiso devendo muito pecado. Passô um ano e um dia, iéu viu que ieu non moreu!!!! Dai foi no medico fazer reclamaçón que iele erando nas conta!!!! Medico enton me dizendo que o que iele falando sendo mentira!!! Que ieu vai ainda viver muito tempo. Enton iéu preguntando, mais porque o senhor só me dando um ano de vida?? E médico dizendo que sendo pra iéu perceber que se tem que aproveitar a vida quando tando vivo!! Parar de só pensar no dinheiro e ser uma pessoa Melhor e mais feliz!!! E Non sendo que sendo verdade mesmo???? O último ano que passando sendo o melhor que ieu já viveu em toda vida!!! Mesmo que tenha sido só um ano!!!…

