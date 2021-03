Jatobá apresenta projeto de futebol com crianças para SMEL

Compartilhe esta notícia:

Os irmãos Tavares foram recebidos pelo secretário Fabiano e seu assessor Paulista. Foto: divulgação

O presidente do Jatobá Futebol Clube Luiz Tavares e o diretor de Esportes do clube José Tadeu Tavares, estiveram recentemente na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Araucária (SMEL), para apresentar ao secretário da pasta, Fabiano Leite da Silva, e seu assessor, Paulista, os novos planos do projeto De Olho no Futuro. O projeto foi criado no início do ano de 1990, para oferecer às crianças e jovens da comunidade, uma oportunidade de aprender a jogar futebol.

“Nós fizemos uma apresentação do projeto, mostramos o que pretendemos realizar quando a pandemia acabar, falamos das competições que queremos participar como a Taça das Favelas 2021/2022, os campeonatos da Liga Desportiva de Araucária (juvenil e adulto), a Taça Paraná 2021/2022, e tivemos uma ótima recepção. O secretário ficou admirado com a nossa organização”, comentou Luiz Tavares. Ele também comentou que o Jatobá é o atual campeão do Campeonato da Primeirona de Araucária, nas categorias Adulto e Juvenil, venceu a última edição da competição organizada pela Liga Desportiva, em 2019” No ano passado nós iríamos disputar a Taça Paraná, mas foi suspensa por conta da pandemia”, lembrou Tavares.

Disse ainda que o projeto espera poder retomar os treinos com as crianças o mais breve possível, e revelar novos talentos nas categorias de base, que é o foco das aulas de futebol. “Dentro do possível esperamos contar o apoio da SMEL, porque a ideia não é só formar craques de futebol, e sim ajudar os garotos com cursos e oportunidades no primeiro emprego”, acrescentou.

