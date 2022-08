Jatobá e ICEA brigarão pelo troféu de campeão da 1ª Copa Inverno Araucária

Depois de três meses de jogos bastante disputados, a 1ª Copa Inverno Araucária chega à sua final. No domingo, 21 de agosto, acontece a disputa do troféu de campeão entre os times do Jatobá e ICEA. As equipes do Grêmio e do Gapar vão disputar o 3° lugar na competição.

Jatobá e ICEA se garantiram na final após vencerem seus adversários na semifinal do último domingo, 7 de agosto. Jatobá goleou o Gapar em 3X0 e o ICEA venceu o Grêmio por 2X1. “Vai ser uma final emocionante, convidamos a todos para virem prestigiar esse campeonato, que durante mais de 100 dias movimentou o setor esportivo da cidade”, disse Jamil de Jesus dos Santos, organizador da Copa.

Campanha

O time do Jatobá chegou à final invicto, com 8 jogos disputados, sendo 6 vitórias e 2 empates. Também em 8 jogos, o ICEA somou 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Lembrando que o vencedor da competição ganhará R$ 2.500,00, o 2° colocado irá receber R$ 1.200,00, o 3° levará R$ 800,00 e o 4º embolsará R$ 500,00.

Grande final – 21 de agosto

local – Estádio Pedro Nolasco Pizattto

9h – Grêmio X Gapar (disputa de 3º lugar)

11h – Jatobá X ICEA (disputa de 1º lugar)

