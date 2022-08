Jatobá é o campeão da 1ª Copa Inverno Araucária  

O time venceu o ICEA nos pênaltis e também faturou os troféus de melhor artilheiro e goleiro menos vazado da competição

O troféu da 1ª Copa Inverno Araucária foi disputado nos pênaltis, comprovando o talento dos dois times que chegaram à grande final. O jogo decisivo acabou no empate de 1X1, mas foi na hora da cobrança das penalidades que o Jatobá mostrou que a taça tinha endereço e venceu o ICEA por 3X2. O jogo aconteceu no domingo, 21 de agosto, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto e reuniu as torcidas animadas das duas equipes e mais uma galera, que torceu muito e fez as arquibancadas tremerem.

Na disputa pelo 3º lugar, o Grêmio se mostrou melhor que o Gapar e venceu a partida por 5X0. Além do troféu de campeão da competição, o Jatobá faturou os troféus de melhor artilheiro com o jogador Maicon Maciel, autor de 10 gols, e o de goleiro menos vazado, com Lincoln Pontes Marinho. Os quatro finalistas também receberam prêmios em dinheiro.

“Agradecemos a todos os times que participaram desta competição pela demonstração de disciplina, esforço e dedicação. Todos deram o seu melhor em campo. Também agradeço aos torcedores que acompanharam os jogos e estiveram ao lado dos seus times”, comentou o organizador da Copa, Jamil de Jesus dos Santos.

Foto – divulgação



Texto: Maurenn Bernardo