Jatobá EC promoverá festa para as crianças no dia 7 de outubro

Outubro é celebrado o mês da criança, uma data importante que marca uma etapa importante do desenvolvimento. Nesta época, é comum as associações de moradores, igrejas, times de futebol e outras entidades realizarem festas no intuito de levar presentes e proporcionar momentos de alegria e diversão aos pequeninos. É exatamente isso que o clube Jatobá EC irá fazer no sábado (07/10), a partir das 8h, no campo de futebol da comunidade, quando promoverá uma super festa para a criançada.

O evento contará com várias atrações e brincadeiras como cama elástica, piscina de bolinhas, distribuição de algodão doce e balas. Para animar ainda mais a festa foram convidados os projetos Nova Geração (Arvoredo), Vila Torres e Costeira, todos irão participar de amistosos.

Edição n.º 1382