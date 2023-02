Jatobá EC recebe times para um quadrangular em homenagem a ex-técnico já falecido

No próximo sábado (11/02) o Jatobá EC receberá seus torcedores para um quadrangular entre as equipes da casa, do Gapar, Rio Negro, e Grêmio, na categoria sub17. O evento esportivo vai homenagear o ex-técnico do clube Tio João, já falecido. Segundo Luiz Tavares, um dos dirigentes do Jatobá, João foi um guerreiro que sempre compartilhou do sonho de tornar o clube campeão do futebol amador de Araucária.

“Ele ajudou a nos tornarmos uma grande equipe, e isso foi fundamental para a conquista do primeiro título em 2011. A partir daí só crescemos com os ensinamentos e pensamentos deixados por ele. Hoje somos uns dos maiores clubes de futebol aqui da cidade e muito disso se deve à contribuição do Tio João no passado. Saudades eternas deste grande amigo e irmão que a vida me deu de presente”, disse Tavares. Os jogos do quadrangular começam às 9 horas, na Arena Jatobá.