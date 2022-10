Jatobá ganha reforço com a chegada de novo técnico para as categorias de base

O Jatobá FC ganhou recentemente um reforço muito importante na sua equipe. O desportista Mauro Cruz será o novo técnico das categorias de base Sub9, Sub11, Sub13, Sub15 e Sub17.

Segundo o clube, Mauro é um homem com uma bagagem boa no futebol e sempre esteve disposto e pronto para ajudar o Jatobá, em tudo que foi preciso. “Fiz questão de convidá-lo por ele acreditar no nosso projeto e tenho certeza que irá acrescentar com suas ideias e força de vontade. Que ele seja muito bem-vindo à família Jatobá”, disse Luiz Tavares, membro da diretoria.