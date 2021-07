Jatobá terá amistoso em comemoração ao aniversário do desportista Luiz Tavares

Tavares, com o troféu que leva o seu nome. Foto: divulgação

O presidente do Jatobá Esporte Clube, Luiz Tavares, vai comemorar seus 60 anos de vida em um dos lugares que ele mais gosta: no campo de futebol. Isso mesmo! No próximo domingo, 25 de julho, a equipe araucariense 40tinhas recebe o União de Amigos Itaqui, de Campo Largo, para um grande amistoso comemorativo, que terá como prêmio o troféu “Tavares 60 anos”. O jogo será às 9h30, no campo do Jatobá. A organização lembra que os torcedores deverão respeitar as regras de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.

Tavares é merecedor dessa festa. Ele entrou para o Jatobá em 1995, como jogador e fez história no clube. Em 1997 participou da estruturação do time veterano, e em 2007 começou a treinar as crianças. Com a ajuda dos veteranos, o trabalho foi ganhando espaço e logo Tavares criou o projeto De Olho no Futuro. A proposta inicial, segundo o próprio relata, era ter uma documentação para buscar patrocínios, mas o projeto cresceu rapidamente, e foi longe. A equipe Juvenil disputou o campeonato da Liga de Araucária, Taça Paraná, Taça das Favelas e até foi parar na Rede Globo. Vários jogadores se destacaram, muitos fizeram cursos do Senai e conseguiram empregos em empresas e comércios de Araucária.

A verdade é que o Jatobá como um todo, cresceu, contando sempre com o trabalho e as ideias visionárias de Luiz Tavares. A equipe Adulta do Jatobá se tornou uma das “grandes” de Araucária, foi campeã quatro vezes e o Juvenil por duas vezes. O clube também foi reconhecido como utilidade pública e recebeu o título de Embaixador da Paz.

Homenagem

Para as filhas Letícia e Lenise, Tavares sempre foi um exemplo. Teve uma vida dedicada ao Jatobá, tendo muitas vezes que abrir mão da própria família e até da sua empresa. Esforço que, segundo elas, valeu a pena. “O pai ama viver e estar no futebol, eu não o vejo sem isso mais. O futebol faz parte da sua vida e amamos isso nele, ele se importa com a saúde das crianças e com as dos mais velhos também. E saber que tudo começou com uma brincadeirinha e hoje eles (Jatobá) têm um projeto que tem mudado a vida de muitas crianças e jovens. Ele dedica todo seu amor e esforço para ver todos de lá felizes. Com essa pandemia está tudo parado, mas temos certeza que assim que voltar tudo ao normal, ele retomará a correria, na tentativa de ajudar todo mundo e fazer a criançada feliz”, elogiam as filhas.

