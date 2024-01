Jogador araucariense está defendendo o Coimbra de Minas Gerais na Copinha São Paulo

O jogador araucariense Felipe Moura, 19 anos, vem deixando sua marca nos gramados por onde passa. Em 2016, quando tinha apenas 11 anos, foi selecionado em uma peneira do Paraná Clube, e defendendo o time, acabou despertando o interesse de um dos maiores clubes brasileiros, o Atlético Mineiro.

Felipe vestiu a camisa do Galo até abril do ano passado, quando foi chamado para jogar no Coimbra, de Minas Gerais, e é pelo Águia Metropolitana que o zagueiro está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. “Nós estreamos no dia 3 de janeiro com uma vitória de 5X0 em cima do ABC, eu marquei o quinto gol nos acréscimos do segundo tempo. No dia 6 enfrentamos o Mirassol e empatamos em 0X0, e finalmente no dia 9 jogamos contra o Sampaio Côrrea e ganhamos de 4X0, confirmando nossa classificação para a fase do mata-mata”, conta.

Focado no seu maior objetivo como jogador profissional, Felipe Moura quer se destacar na Copinha, mostrar que o futebol está no seu sangue, despertando assim o interesse de clubes maiores. “Meu maior sonho é jogar na Europa, quem sabe defender o time do Milan, mas sei que é preciso dar um passo de cada vez”, relata

Edição n.º 1397