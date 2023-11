Jogador de basquete que iniciou em Araucária está “voando” em quadras americanas

O jogador Jonathan Castro, 25 anos, saiu das quadras de basquete de Araucária para “voar” nos Estados Unidos, onde atualmente defende o time da UTEP – University of Texas El Paso. Seu primeiro contato com o basquete foi nas escolinhas da Secretaria de Esporte e Lazer de Araucária (SMEL), quando tinha entre 8 e 9 anos. Aos 15 anos, recebeu a proposta de defender o Titãs, na época o time que mais jogava campeonatos em Curitiba.

Jonathan se destacou em quadra e logo estava defendendo a Seleção Paranaense. “Também pela seleção curitibana joguei a Liga Nacional de Basquete. Do Titãs acabei indo para o Clube de Regatas do Flamengo, em 2015, jogando na categoria sub 17. Naquele ano o clube foi campeão estadual invicto. Em 2015, voltei a defender a Seleção Paranaense e joguei a LDB pelo Flamengo, já na categoria sub 19”, conta o jogador.

No ano seguinte Jonathan chamou a atenção de olheiros e foi convidado a fazer o colegial nos Estados Unidos, onde se formou no ensino médio na High School. Hoje ele está na UTEP e defende o time universitário. Este é o último ano do araucariense no time, ele já é sênior, pois está se formando em 2023.

“Aqui nos Estados Unidos já joguei em três diferentes universidades, na Loyola Marymount University, localizada em Los Angeles; na Florida Southwest e agora estou na UTEP. Minha meta é continuar jogando profissionalmente, nunca desistir da minha carreira”, disse.

