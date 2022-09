“Jogo por um Teto” arrecadará fundos para construção de moradias em comunidade carentes

Com objetivo de arrecadar fundos para construção de moradias em comunidades precárias de Curitiba e região metropolitana, o grupo Diretivo RH da Lapidus Network, em parceria com a TETO Brasil e outras empresas do setor privado, promoverá um grande evento no Estádio Couto Pereira, no dia 19 de novembro, às 17h.

O “Jogo Por Um TETO” trará nomes importantes do Selecionado Brasileiro de Masters junto ao Selecionado Paranaense, para disputar uma partida de futebol, cujo objetivo é arrecadar, no mínimo, um milhão de reais, que será destinado diretamente à construção de moradias emergenciais em algumas comunidades precárias de Araucária, Curitiba e outros municípios da região metropolitana.

Segundo as informações do Relatório de Impacto TETO Brasil 2021, o país tem 5,8 milhões de famílias sem casa ou que vivem em moradias precárias. O relatório mostra ainda outros dados alarmantes, como o fato de que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, 19 milhões de pessoas passam até 24 horas sem comer e 5,5 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada.



Também em 2021, o trabalho feito pela TETO Brasil, uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) presente no país há mais de 15 anos, impactou a vida de 89 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. No Paraná, foram construídas residências de emergência para 28 famílias de 4 comunidades diferentes, entre elas a comunidade Favorita, no bairro Capela Velha, em Araucária, além da realização de um mapeamento e diagnóstico dessas pessoas.



Sobre o jogo



O evento esportivo de 19 de novembro acontece um dia antes da abertura da Copa do Mundo FIFA. Aproveitando o clima de expectativa em torno do principal torneio de futebol do mundo, o jogo terá a participação já confirmada do Masters da Seleção Brasileira (time de ex-campeões brasileiros) e o Selecionado Paranaense, com estrelas do futebol paranaense.

Os ingressos estão à venda no site www.jogoporumteto.com.br e custam R$120 e R$80, dependendo dos setores do estádio. O valor integral das entradas será doado para a TETO, sem a cobrança de taxas adicionais.