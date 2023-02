Jogos da 6ª rodada da Segundona tem tudo para levantar as torcidas no domingo (19)

A Segundona 2023 – Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão continua movimentando as torcidas dos times araucarienses nos finais de semana. No domingo (12/02) a competição realizou sua 5ª rodada, com cinco jogos realizados e um resultado por W.O.

As equipes balançaram as redes por diversas vezes, para alegria dos torcedores. O Santa Clara venceu o Industrial por 6X3, São Paulo goleou o Máfia por 6X0, Projeto Vencer fez jus ao nome e venceu o Ponte Preta por 3X2, Galacticos venceu por W.O. a equipe do Madureira e o resultado rendeu 3 gols a seu favor, e o Panterões ganhou do Novo Iguaçu por 3X2. “Agradecemos o Materiais de Construção Burbello e a Borracharia 49, na pessoa do Amauri, por todo apoio à nossa equipe na Segundona”, disse Fernandes, da diretoria do Galacticos.

Classificação

Após a 5ª rodada o São Paulo assumiu a ponta da tabela da chave A e está com 12 pontos, seguindo pelo Seleto com 10, Projeto Vencer em 3º com 10, Ponte Preta tem 6 pontos (4º colocado), Galacticos está em 5º com 3 pontos, Madureira está na 6ª posição com 3 pontos e Máfia segue sem pontuar.

Pela Chave B o Penharol segue na liderança com 12 pontos, em 2º está o Projeto de Olho no Futuro com 12 pontos, Panterões em 3º com 9, Santa Clara é o 4º colocado com 6 pontos, Novo Iguaçu tem 3 pontos e aparece em 5º lugar, Industrial está na 6ª posição com 3 pontos e o Guajuvirense ainda não pontuou. Confira os jogos da 6ª rodada.

Domingo – 19 de fevereiro

Estádio Municipal Emílio Gunha

9h – Galacticos X Máfia

11h – Ponte Preta X Seleto

13h30 – Novo Iguaçu X Industrial

15h30 – Projeto De Olho no Futuro X Penharol

Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h30 – Santa Clara X Guajuvirense

15h30 – São Paulo X Projeto Vencer

Folga na rodada – Madureira e Panterões