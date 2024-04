Jogos Escolares Municipais de 2024 já tem seus vencedores

A edição 2024 dos Jogos Escolares Municipais – JEM foi a maior dos últimos anos, com participação de 19 escolas públicas e 7 particulares, totalizando 1.532 atletas. Os jogos aconteceram entre os dias 1º a 10 de abril, nos centros esportivos do Município e os vencedores já são conhecidos.

As equipes campeãs de cada modalidade irão representar o município na fase regional, que acontecerá no mês de maio, em Rio Negro.

No futsal masculino A venceu o COC Bilingue, em segundo ficou o Colégio Maria da Graça e em terceiro o Colégio Szymanski. No masculino B o campeão também foi o COC Bilingue, Marista Sagrado ficou em segundo e Colégio Bom Jesus em terceiro. No futsal feminino A o Colégio Maria da Graça faturou o ouro, Colégio Helena Wysocki ficou em segundo e Colégio Bom Jesus foi o terceiro colocado. No futsal feminino B o Marista levou o título, Bom Jesus ficou em segundo e a Escola Sementinha de Ouro ficou em terceiro.

No voleibol masculino A o vencedor foi o Colégio Metropolitana, em segundo lugar ficou o Colégio Monteiro Lobato e em terceiro o Colégio Szymanski. O Metropolitana também faturou o ouro no voleibol masculino B, Monteiro Lobato ficou em segundo e Marista em terceiro. No voleibol feminino A o Monteiro Lobato levou o ouro, Bom Jesus a prata e Szymanski o bronze. No voleibol feminino B deu Colégio Metropolitana de novo, Marista ficou em segundo e Monteiro Lobato em terceiro.

O Colégio Metropolitana também faturou o ouro no vôlei de praia feminino B, seguido pelo Monteiro Lobato e COC Bilingue em terceiro. No vôlei de praia feminino A o Monteiro Lobato manteve a tradição e faturou o ouro, Szymanski ficou em segundo e Bom Jesus em terceiro.

No handebol masculino B venceu o Colégio Guajuvira e o Monteiro Lobato ficou em segundo. No handebol feminino A venceu o Colégio Bom Jesus, Guajuvira em segundo e Colégio Lincoln em terceiro; e no feminino B venceu o Bom Jesus, seguido pelo Lincoln e Guajuvira em terceiro.