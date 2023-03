Jovem de 15 anos agride mãe da namorada a machadadas

Às 20h30 de segunda-feira (13) uma mulher deu entrada no Hospital Municipal de Araucária (HMA) com ferimentos graves, provocados por golpes de machado. A equipe de saúde do hospital entrou em contato com a Guarda Municipal, que enviou uma viatura policial até o local.

Com as informações em mãos, os agentes repassaram os dados à rede compartilhada com a Polícia Militar, que conseguiu encontrar e apreender o autor do crime, aparentemente um adolescente de 15 anos, namorado da filha da vítima.

A mulher agredida precisou ser transferida para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, devido às lesões graves na região do crânio. O jovem agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por uma equipe da Polícia Militar e responderá pelo ato cometido.