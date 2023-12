Jovem de 18 anos morre afogado na Represa do Passaúna

Na tarde desta quarta-feira, 27 de dezembro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma situação de afogamento na Represa do Passaúna. Infelizmente a vítima acabou falecendo.

De acordo com a entrevista com a cabo Driele, a vítima seria um rapaz de apenas 18 anos, identificado preliminarmente como Matheus de Souza Lima. As pessoas que estavam no local relataram que o jovem ficou aproximadamente 15 minutos debaixo d’água antes da chegada de socorro. E o resgate foi realizado em menos de 2 minutos após a chegada das autoridades.

Foi realizada a massagem cardíaca entre 30 minutos no local, posteriormente o jovem foi levado para a ambulância, onde o processo de reanimação teve continuidade. Ainda de acordo com a cabo Driele, em casos de afogamento a massagem cardíaca é realizada por 1 hora.

Durante o transporte do rapaz para a ambulância, o processo de reanimação não foi interrompido em momento nenhum. A soldada Carla ficou em uma posição em cima da maca, onde foi possível continuar com a massagem cardíaca.

A Represa do Passaúna é um local muito conhecido devido ao seu histórico de acidentes envolvendo afogamento. Devido a isso, existem várias placas indicando que o local é perigoso.