Jovem de 21 anos é preso após ameaçar irmã mais velha com uma faca

No último sábado (01/04), por volta de 22h20, a Guarda Municipal foi acionada na Rua Cascavel, no bairro Iguaçu. Segundo a GM, um jovem de 21 anos teria ameaçado a irmã mais velha, de 23 anos, com uma faca. Ao chegar no local, os agentes encontraram o sujeito saindo da residência. Com o interesse da vítima em representar criminalmente contra o agressor, a GMA deu voz de prisão, assim encaminhando o indivíduo à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis em seguida.

Foto: Divulgação GMA.