Jovem faz sucesso com seus bolos e doces e já pensa em expandir o negócio

Os pais Amanda e Ederson do Nascimento apoiaram o sonho da jovem Maria Luiza para abrir a própria cafeteria e loja de doces. Foto: Marco Charneski

A jovem Maria Luiza do Nascimento, de 21 anos, tem paixão pela cozinha, em especial pelos doces. Fez um curso de gastronomia e se dedicou à confeitaria, fazia bolos no pote e vendia nas escolas, pelas redes sociais e entre amigos. O sucesso foi rápido e ela passou a receber encomendas.

Quando o isolamento começou, Malu viu crescerem muito os pedidos diários de bolos e doces, principalmente para a entrega. A mãe Amanda (37), que sempre deu todo o apoio para a filha, ajudava nos preparos e com as entregas dos pedidos que eram feitos pelas redes sociais e aplicativos de mensagens.

“O negócio foi tomando tal proporção que a nossa cozinha ficou pequena para atender as encomendas e achamos por bem ter um espaço comercial para produzir e vender os bolos, onde as pessoas pudessem entrar, conhecer os produtos, tomar um café, ou apenas para retirar seu pedido”, conta Amanda.

A família começou a procurar um local bonito, bem localizado e atrativo, e no mês de agosto, souberam de um container que estava vagando no Villa Hygge Food Park. “Ficamos muito empolgadas, esse é o point da cidade e mesmo com o atendimento reduzido na época, nós sabíamos do potencial que a Villa tem”. Segundo ela, valeu muito a pena porque fez com que a marca Malu Cake se tornasse mais conhecida.

“Tudo o que minha filha faz é com muito amor, ela usa ingredientes da melhor qualidade em todas as suas receitas. As preferidas dos clientes são o bolo Red Velvet (veludo vermelho) e o brownie”.

Foi um passo ousado de empreendedorismo de mãe e filha investir em um ponto comercial e plena retração imposta pela pandemia, mas elas escolheram com cuidado e decidiram que a Villa era a melhor opção. “Aqui é bem localizado, nosso container tem posição estratégica. As pessoas fazem suas refeições e depois vem pedir um docinho de sobremesa para consumo ou levar para casa”.

O marido Ederson (38) que é proprietário de um lavatruck (lavacar especializado em caminhões) no bairro Estação sempre que possível ajuda nas entregas. “Tem dias que é bem corrido com quase 50 atendimentos aqui na loja e no delivery, e ele passa o tempo todo na rua levando os pedidos”, explica Amanda.

A Malu Cake atende a festas de aniversários e outras comemorações com bolos e doces a mãe e filha têm a intenção de entrar no setor de eventos e ainda, abrir uma cafeteria. Segundo a jovem Maria Luiza, não é uma cafeteria qualquer. “É oferecer uma experiência gastronômica única na cidade”.

Com toda essa disposição familiar para empreender, em breve a cidade certamente terá um nova cafeteria. Vamos aguarda e torcer para o sucesso!

Serviço:

Malu Cake Cafeteria

@malucakecafeteria

Fone/ whatsapp 998527246

Rua Paraná, 322- Villa Hygge

Texto: Rosana Claudia Alberti