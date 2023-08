Judô conquista duas medalhas de bronze na 69° edição dos Jogos Escolares do Paraná

Uma das maiores competições do estado, o 69° Jogos Escolares do Paraná, entrou na reta final. Várias modalidades já conheceram seus finalistas e agora foi a vez da fase B do Judô, onde 12 atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL Araucária representaram seus colégios.

Participaram da competição os atletas Pedro Henrique, Gabriel Mendonça, Michaela Marques, Alex de Paula, Eduardo de Jesus, além de Alfeu de Paula, que ficou em 3° lugar na categoria 45 kg; Nicoly dos Santos 3° lugar na categoria 70 kg; 5° lugar com Juan de lima e Rafaela Procópio; e 7° lugar com Davi Salvani e Diogo Falat.

A SMEL parabeniza a todos pela conquista e também pela participação nos Jogos.