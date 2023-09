Judocas de Araucária fazem bonito na Copa Paraná e se classificam para o Brasileiro

Os judocas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) mostraram todo seu talento nos tatames da Copa Paraná de Judô, realizada no sábado (16/09), no Ginásio do Tarumã, em Curitiba.

A competição organizada pela Federação Paranaense de Judô reuniu cerca de 1200 atletas, 91 academias e oito estados.

Araucária foi representada por 28 competidores e 8 deles conquistaram pódios. São eles: Alex de Paula foi prata no sub 13 -31kg, Maria Queiroz prata no sub 11 – 30kg e Davi Salvani prata no sub 15 -40kg. Conquistaram medalhas de bronze Nicoly Schnorr sub 15 -70kg, Daniel Salvani sub 11 -30kg, Enila Vieira sub 11 -40kg, Gabriela Vieira sub 11 -40kg e Maria Santos senior -70kg. Alfeu de Paula e Milena Vieira ficaram em 5º lugar e os judocas Pedro Domingos, Yasmin Freitas e Sahra Salvani ficaram em 7º.

A técnica da equipe, Jacqueline Osana da Silva, disse que seus atletas se dedicaram bastante nos treinos e obtiveram ótimos resultados. “Competimos com os melhores do Brasil e conquistamos lugares no pódio, isso foi muito gratificante. Ainda mais que essa competição classificou alguns dos nossos atletas para o meeting interestadual que acontecerá em novembro, na cidade de Itajaí/SC”, comentou.

Ainda segundo ela, o foco da preparação agora será para o Campeonato Brasileiro sub 13 e 15, que acontecerá no final desse mês de setembro, em Curitiba. “Classificamos dois atletas de Araucária, eles irão representar o Paraná. A última vez que isso aconteceu foi em 2015”, comemorou Jacqueline.

Edição n.º 1381