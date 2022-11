Judocas de Araucária mandaram bem no Meeting Interestadual Interclubes

Judocas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fizeram bonito no 19° Meeting Interestadual Interclubes, realizado nos dias 11, 12 e 13 de novembro, em Brusque (SC). A competição, considerada a maior do sul do país reuniu mais de 1200 atletas, representando 190 clubes dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Araucária levou uma delegação com 13 atletas das categorias sub 11 ao sub 18, todos estreantes em uma competição desse nível. Eles se destacaram e conquistaram excelentes resultados, com quatro campeões, quatro vice-campeões, um terceiro lugar, dois quintos lugares e um sétimo lugar.

Com esses resultados, o judô da MEL encerra as participações em competições neste ano. “Teremos apenas o nosso festival interno de encerramento e graduação no dia 11/12, que contará com a participação de todos nossos atletas que treinam nos núcleos da prefeitura, totalizando mais de 150 crianças”, diz a técnica Jacqueline Osana da Silva.