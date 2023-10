Judocas se destacaram no Campeonato Paranaense Aspirantes e por Equipes

Os judocas de Araucária, que representam a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), conseguiram excelentes resultados no Campeonato Paranaense Aspirantes Sub11 ao Sub18 e por Equipes, realizado no último final de semana, em Laranjeiras do Sul. A delegação araucariense trouxe para casa 18 medalhas das 20 possíveis na categoria Individual, sendo 8 delas de ouro.

Entres os medalhistas de ouro, os destaques ficaram para Milena, Sahra, Luiz, Nicoly, Alfeu, Davi, Enila e Juan. Pedro Domingos, Rafaela, Henrique, Eduardo e Emanuele ganharam medalhas de prata e Pedro Pereira, Gabriela, Yasmin, Diogo e Ygor medalhas de bronze. Os judocas Michaela e Arthur ficaram com a 5ª colocação.

Araucária também conquistou o vice-campeonato geral entre as 28 academias de todo o Estado que participaram do campeonato, tanto no masculino quanto no feminino. Na categoria Equipes os atletas conquistaram os seguintes resultados: bronze no sub15 masculino, no sub 11 feminino e no sub 21 sênior misto.

Edição n.º 1386