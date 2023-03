Juscelino Katuragi: 6 anos de desafios à frente da ACIAA

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) tem sido marcada por desafios e sucesso ao longo dos últimos anos. Pautada pela transparência na gestão financeira e administrativa, a entidade fechou 2022 com a concretização de novas parcerias e serviços, a movimentação do comércio através da campanha de Natal e as eleições para a nova diretoria.

No decurso das duas gestões do empresário Juscelino Katuragi de Melo (2016 a 2020 e 2020 a 2022 – incluindo uma prorrogação em razão da pandemia da Covid-19), houve significativos avanços. Contando com o apoio de 18 diretores, todos empresários voluntários, e de uma equipe de funcionários, Katuragi protagonizou seis anos de muito trabalho e dedicação, que resultaram em grandes parcerias, projetos e serviços em prol do associativismo e empresariado araucariense.

No final de 2022 o empresário deixou a presidência da ACIAA, após as eleições para o Conselho Deliberativo e empossamento da nova diretoria executiva. Ainda assim, Katuragi decidiu seguir nessa jornada e assumiu a presidência do Conselho Superior da ACIAA (2022-2023), órgão constituído pelos ex-presidentes e representantes dos associados, que tem como missão a fiscalização, análise de projetos, acompanhamento das atividades e aprovação das contas da entidade, conforme determinam as normas estatutárias.

Quando ainda presidente da ACIAA, Katuragi participou da diretoria da Cacileste – Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Leste do Paraná como tesoureiro e nos últimos anos como Presidente, também integrou o Conselho de Administração da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná – Faciap, atuou como vice-presidente no Plano Diretor e foi membro de diferentes conselhos municipais.

Atualmente ele está no Conselho Superior da Cacileste e Faciap e permanece como presidente executivo da Garantisul e do Conselho da Comunidade.

O maior de todos os desafios

Ao longo de 6 anos de gestão, Katuragi também determinou a direção estratégica a ser seguida pela ACIAA, com participação ativa na articulação de projetos e na representatividade empresarial em conselhos municipais e estaduais, como por exemplo, participando da revisão do Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana, da elaboração do Programa de Desenvolvimento Econômico e criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araucária. Da mesma forma, empenhou-se na melhoria e aquisição de novos serviços aos associados, bem como no fortalecimento da entidade através de parcerias.

Ainda na sua gestão a Associação adquiriu mais duas salas para ampliação do espaço de treinamento e atendimento ao associado.

Mas, sem dúvidas, o maior desafio da gestão do empresário não fazia parte do planejamento estratégico da entidade: ele teve que enfrentar uma grande crise, gerada por uma pandemia. Durante a pandemia de 2020 a ACIAA exerceu um papel muito importante como ponte entre o poder público e o comércio local, atuando na defesa dos interesses da classe empresarial. Nesse cenário de caos social e econômico, agravado com a suspensão do atendimento presencial e fechamento do comércio, a ACIAA também desempenhou uma tarefa importante nas discussões sobre as medidas preventivas e a retomada das atividades comerciais. Para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus, “a Associação Comercial protocolou ofícios, provocou inúmeras reuniões com o poder público e participou ativamente da construção de estratégias, visando a adoção de medidas de cunho econômico que pudessem diminuir os efeitos danosos da crise”, destacou Katuragi.

Entre as ações estão a prorrogação de prazo para pagamento de impostos, a disponibilização de linhas de crédito com taxas mais baixas, renegociação de dívidas e orientação aos empresários para a reabertura dos estabelecimentos sem prejuízos à saúde da população, dos empresários e colaboradores.

A entidade desempenhou ainda um papel essencial no esclarecimento de exigências advindas da pandemia, criando meio de comunicação com o associado para sanar dúvidas e ouvi-los, realizando a divulgação de decretos e protocolos de saúde, orientando sobre procedimentos, apoiando campanhas de incentivo para consumidores comprar no comércio local, oferecendo palestras e cursos online por meio de parcerias. Também, para atender profissionais que atuavam na linha de frente no combate ao coronavírus, a ACIAA fez a doação de mil máscaras de proteção acrílica (face shield).

Hoje, no período pós-pandemia, o maior desafio enfrentado pela ACIAA tem sido implantar ações eficazes que possam ajudar o empresário a se organizar economicamente e manter os negócios de forma segura, se reinventar e criar estratégias comerciais para atender as exigências do mercado atual.

Foto: Divulgação. ACIAA fez a doação de mil máscaras de proteção acrílica (face shield) durante a pandemia.

Programa de Desenvolvimento Econômico

Quando assumiu a gestão em julho de 2016, o empresário Juscelino Katuragi chegou com o propósito firme de trazer para Araucária o Programa de Desenvolvimento Econômico (PRODEC) e, através deste, inserir o segmento do comércio, serviços, agronegócios e indústria no rol de discussões e direcionamento de ações de sustentabilidade e desenvolvimento social e econômico do município.

E como ‘missão dada é missão cumprida’, Katuragi conseguiu trazer o programa para Araucária, por meio da parceria com o poder público e SEBRAE. “A ACIAA teve o papel primordial na implementação e concretização do programa. Inicialmente, por meio de um concurso cultural que mobilizou os alunos de escolas públicas e particulares sobre o tema ‘Desenvolvimento Econômico e o papel da Sociedade Civil, do Poder Público, da Iniciativa Privada e das Instituições de Ensino’, houve a escolha de uma logomarca, nome e slogan para o programa, que foi chamado AvançAraucária”, observou o empresário.

Katuragi lembrou ainda que nessa fase de implementação do Programa de Desenvolvimento Econômico, a associação comercial reuniu empresários para traçar o planejamento estratégico, pensando nas próximas décadas e, inspirado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), esteve junto ao Comitê Organizador formado pela Prefeitura de Araucária, Câmara Municipal e Aeciar. Assim, o sonho do empresário se efetivou com a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araucária, instituído pela Lei Municipal n° 3.484, em 13 de junho de 2019, um conselho composto por empresários e representantes da sociedade civil, de caráter deliberativo e consultivo. “A função desse conselho é elaborar e monitorar o planejamento estratégico, formular e fazer executar as políticas, programas e projetos voltados ao desenvolvimento econômico sustentável do Município”, reforça.

Posse dos diretores do programa de desenvolvimento econômico AvançAraucária.

Fundo Garantidor de Crédito

Como o risco de não pagamento do financiamento é menor entre aqueles que possuem a carta de aval do Fundo Garantidor, as instituições de crédito conseguem oferecer juros mais baixos e sustentáveis para esse grupo de empreendedores. Além do crédito, em caso de necessidade, o empreendedor também contará com acompanhamento de profissionais do Sebrae e da Prefeitura para consultorias e oficinas.

Essa conquista foi fruto de um trabalho articulado entre Prefeitura, Câmara Municipal, ACIAA e sociedade civil que, inclusive, se tornou imprescindível durante a pandemia, auxiliando inúmeros empresários atendidos pelo Espaço Empreendedor.

Parcerias

Nos últimos anos, a ACIAA também foi destaque pela parceria com instituições de ensino superior de Araucária, que oferecem descontos em mensalidades aos associados e colaboradores de empresas associadas. Em parceria com o Sebrae e o Espaço Empreendedor, desde 2018 a Associação oferece aos empresários cursos e programas como o Fature Mais. Entretanto, essa parceria com o Sebrae ficou mais estreita com a inauguração do Ponto de Atendimento ao Empreendedor (PA) de Araucária, na própria sede da ACIAA, em 2022.

O PA é um espaço de atendimento presencial, cuja finalidade é fomentar o empreendedorismo e aprimorar o negócio de micro e pequenas empresas, disponibilizando serviços, capacitações e conteúdos gratuitos.

Inauguração do Posto Avançado do Sebrae na sede da ACIAAA.

Serviços

A ACIAA foi pioneira na oferta do serviço de Certificação Digital em Araucária, criando na sua sede um posto de atendimento ao empresário e contadores da região. Desde 2018, a associação oferece o certificado que foi ampliado com novas parcerias, permitindo a opção de escolha e preços acessíveis e diferenciados aos associados. São ofertados o serviço de certificação através de dois convênios: Safe Web e SPC Brasil.

Outros convênios foram renovados e serviços aprimorados como: consulta de crédito do SPC Brasil, certificado de origem IPPEX, cartão de benefícios da Cooper Card, plano de saúde empresarial do Grupo Vital (Unimed), cooperativas de crédito (SICOOB e CRESOL), garantidora de crédito SGC e campanhas promocionais realizadas através da parceria com FACIAP e ACP. Todos com a finalidade de fornecer soluções confiáveis aos empresários, diminuir os riscos na negociação, potencializar as vendas e fidelizar o consumidor.

Uma gestão de sucesso

O empresário Juscelino Katuragi lembra que todos os dias o empreendedor precisa acompanhar as constantes transformações e exigências de um mundo altamente competitivo, que demanda muita preparação, conhecimento e competência, seja para aperfeiçoar as estratégias existentes, seja para criar oportunidades de gestão. “Diante deste cenário, o papel da associação comercial é promover a união e a cooperação entre empresários e fazer acontecer o associativismo. Lembrando que, nesta trajetória, muitas vezes a ACIAA exerce o papel de ouvinte, outras vezes o de emissor, ao levar a informação até o empresário. Contudo, ela sempre servirá de ponte entre as empresas e os diferentes segmentos da sociedade, de forma a promover o diálogo, a troca de experiências, a busca por soluções em entraves do negócio, a inovação e o desenvolvimento sustentável”, avalia.

Após sua gestão na ACIAA, Katuragi afirma que sai satisfeito com os avanços conquistados. “Sempre encarei os desafios, acreditando que poderia encontrar as melhores soluções.

Os resultados, por si só, mostram que conseguimos enxergar com clareza as necessidades e dificuldades dos nossos associados e, a partir de um esforço conjunto de toda a diretoria, atingimos nossos objetivos”, completou.