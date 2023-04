Juventude Israelense FC busca patrocínio para participar de campeonatos

Mudar a história de crianças e adolescentes através da prática do futebol, afastando-os da violência e das drogas é o que move o projeto Juventude Israelense FC, que foi criado em 2019. Hoje com 87 atletas, entre crianças e adolescentes dos sexos masculino e feminino, o projeto vem ganhando força e está em fase de formação de um time de veteranos.

O Juventude Israelense já conquistou premiações em torneios e atualmente está disputando a Copa Araucária Fut 7, VI Copa Stiqfepar – Série B, Copa Andaraki e Liga Metropolitana, nas categorias masculino e feminino. Os treinos acontecem na sede recreativa da Adesi, empresa apoiadora do projeto.

Mas mesmo com todo esse destaque que vem conquistando no cenário esportivo, o projeto ainda enfrenta um temido adversário: a falta de patrocínio! “Somos uma comunidade carente, com poucos recursos e precisamos da ajuda dos empresários e comerciantes para dar continuidade a esse projeto social que tira crianças da rua para levá-las ao futebol e talvez a oportunidade de entrar para um time profissional”, comenta a diretoria.

Interessados em patrocinar o projeto Juventude Israelense poderão entrar em contato pelo fone (41) 99215-0157. Os recursos serão utilizados para a compra de uniformes, bolas e outros materiais de treino e também para custear a arbitragem dos jogos.

