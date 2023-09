Karatê conquista 18 medalhas na 3ª etapa do Campeonato Paranaense

Uma delegação formada por 20 caratecas comandados pelo Sensei João Carlin foi a Cascavel nos dias 16 e 17 de setembro, para disputar a 3ª etapa do Campeonato Paranaense da modalidade. As bagagens dos atletas, que já estavam recheadas, voltaram ainda mais pesadas por conta das medalhas que eles faturaram na competição. No total foram 18, sendo 6 de ouro, 3 de prata e 9 de bronze.

Ainda comemorando os resultados, os caratecas retomaram pra valer os treinos porque a última etapa do Paranaense se aproxima, será nos dias 25 e 26 de novembro, em Foz do Iguaçu. Nesta fase serão conhecidos os campeões paranaenses de cada categoria, através da somatória de pontos de todas as quatro etapas. E Araucária tem grandes chances de faturar muitas medalhas.

Confira os medalhistas da 3ª etapa

Moises Alcala – ouro no kata (categoria A)

Igor Gabriel Silva – ouro

Emilly Amorim Cordeiro – ouro

Thalita Teles Mattos – ouro

Leonardo dos Santos Cavalheiro – ouro

Filipe de Souza Bassani – ouro

Melissa Siqueira Lechenacoski – prata

Wellington Aparecido Lopes Correa – prata

Robert Santos Bueno – prata

Julia Santos Valindorff – bronze

Raquel Prestes – bronze

Safira Ramos Marques de Oliveira Fernandes – bronze

Esmeralda Ramos Marques de Oliveira Fernandes – bronze

Luciano Nunes – bronze

Wesley Wanto – bronze no Kumite e bronze no kata

Nyonara Dias Silva – bronze

Moises Alcala – bronze no kumite (categoria A)

