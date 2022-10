Kevin desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

A família só doguinho Kevin está desesperada. Isto porque o jovem cãozinho desapareceu neste sábado, 15 de outubro, nas proximidades do bairro Vila Nova.

De acordo com a família de Kevin, a última vez que ele foi visto foi por volta das 18h, na rua Edmundo Ferreira, próximo ao atacarejo Harger.

Kevin é um cão da raça Lhasa, com pelagem predominantemente branca, mas com manchas brancas. Na foto que ilustra esta matéria ele está tosado, mas atualmente está com a pelagem mais alta. Quem o encontrá-lo deve entrar em contato pelos telefones 99722-3990 ou 99692-7756.