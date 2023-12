Lambari conquistou mais um troféu durante Corrida da Sanepar

O atleta José Roberto Lambari encerrou as competições do ano de 2023 com mais um troféu para a sua coleção.

Ele correu no percurso de 5km e ficou em 1º lugar na categoria 65 anos ou mais na Corrida 60 Anos da Sanepar, realizada no domingo (17/12), em Curitiba.

Além de Lambari, o atleta Alberto ficou em 2° lugar na categoria 60/65 anos. “Todos estão de parabéns pela excelente participação nessa corrida, entre eles a minha esposa Regina que completou sua segunda prova, e a Mariana e o Edivaldo. Agradeço a todos que correram lado a lado comigo no decorrer deste ano e também aqueles que sempre me apoiaram. Feliz Natal e um Ano Novo promissor, que possamos continuar todos juntos em 2024”, brincou o atleta.

Edição n.º 1394