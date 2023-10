Lambari fatura o 2º lugar na 6ª etapa do Circuito de Corridas de Curitiba

O atleta José Roberto Lambari está marcando presença no Circuito de Corridas de Curitiba.

Já participou de quase todas as etapas e no domingo (15/10) correu a 6ª etapa, chamada Outubro Rosa, e ficou em 2º lugar na categoria 65 anos ou mais, no percurso de 5km.

“Dessa vez não consegui levar o ouro, teve um velhinho que não deixou (risos). Mas foi uma corrida muito boa, com um trajeto plano, e a organização está de parabéns. Um destaque também para a Mariana e o Rubens, dos Amigos do Parque, que fizeram uma excelente prova”, disse Lambari.

