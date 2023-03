Leandro Silva vence na categoria no 17º Desafio Serra do Rio do Rastro

O atleta Leandro Silva, da equipe Esquadrão Alfa Speed, foi destaque no 17º Desafio Serra do Rio do Rastro, realizado no domingo (05/03). A prova de ciclismo foi organizada pela Federação Catarinense de Ciclismo, teve largada na cidade de Lauro Müller (Santa Catarina) e chegada no alto da Serra. Leandro competiu na categoria Speed e ficou em 1º lugar por idade 30/35 anos e 7º lugar geral.

“Foi desafiadora, com um ritmo forte, havia muitas subidas, porém dentro do esperado para o nível da prova, que tem 284 curvas e 1.421 metros de altitude. Fiquei satisfeito com minha classificação, mas quero intensificar os treinos para disputar a segunda etapa, que será em novembro e conseguir uma classificação geral ainda melhor”, disse o atleta.

Edição nº.1353.