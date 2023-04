Licitações ara construção de duas novas UBSs acontecem agora em abril

Ao longo deste mês de abril a Prefeitura de Araucária abrirá as licitações para construção de duas importantes obras que melhorarão o atendimento aos usuários do sistema público de saúde da cidade. São as novas sedes das unidades básicas Santa Mônica, no bairro Iguaçu, e Fazendinha, localizado na localidade rural do Rio Abaixinho.

O certame para definição da empresa que construirá a nova UBS Santa Mônica acontece agora no dia 13 de abril. O investimento previsto nessa obra é de até R$ 8,7 milhões e prevê a edificação do prédio num endereço diferente do atual. Exatamente! O tradicional postinho Santa Mônica deixará o terreno anexo ao Parque Cachoeira e será edificado na rua Alagoas, 125, também no bairro Iguaçu. O projeto que embasa a licitação foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) e prevê área construída de 1.749 metros quadrados, divididos em dois pavimentos. O prédio terá 28 consultórios para consultas de clínica geral, ginecologia, pediatria, odontologia, fonoaudiologia, psicologia, além de consultas de enfermaria. Contará também com espaços específicos para farmácia, coleta de materiais, curativos, vacinação, nebulização, entre outros.

O projeto da SMPL prevê ainda que o ambiente tenha um pé direito alto, elevador, pátio interno com jardim e deck em madeira de reflorestamento. “Esse espaço de permanência funcionará como um ambiente de descompressão e interação entre os usuários”, detalha Lauri Lenz, superintendente da SMPL. A área externa do complexo de saúde contará com espaço para recreação infantil e academia ao ar livre, que poderá ser utilizado por toda a comunidade, mesmo nos horários em que não houver expediente na UBS.

Rio Abaixinho

Já a nova unidade básica do Fazendinha terá investimento de R$ 4,4 milhões e será erguida na rua vereador Ludovico Gondek, bem próximo à sede atual da UBS. Além do novo equipamento de saúde, esse terreno também abrigará a nova escola João Sperandio, que é fruto de outro processo licitatório.

O novo prédio da UBS terá cerca de 900 metros quadrados de área construída e a licitação para definição da empreiteira que tocará a obra acontece em 26 de abril. Com projeto que prioriza a sustentabilidade, a edificação terá ventilação cruzada, de modo a evitar o uso de ventiladores e ar condicionado, valorizando a iluminação natural. A obra ainda prevê a colocação de painéis fotovoltaicos e lâmpadas de LED para reduzir o consumo de energia elétrica. Outro destaque é a gestão de resíduos e a reutilização da água.

A unidade terá 14 consultórios médicos, salas específicas para farmácia, coleta de materiais, curativos, sala de vacinação, nebulização, entre outros.

