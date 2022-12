Live de comemoração dos 15 anos da dupla Jonas e Joel será nesta quarta-feira (07), na Villa Hygge

Na quarta-feira (07/12), às 20h, a dupla araucariense Jonas e Joel completa 15 anos de carreira, e para comemorar eles irão realizar um show na Villa Hygge em Araucária, aberto ao público e também transmitido ao vivo no canal da dupla no YouTube.

Eles se conheceram através do Movimento de Casais Santa Terezinha, do qual fazem parte até hoje. A dupla tem um disco de estúdio com músicas autorais, como os grandes sucessos “Pé de Araucária”, “Tá Ficando Bão”, “Eu amo ficar com você” e “E Do Jeito que Era”. Em 2017, eles gravaram um DVD em comemoração aos 10 anos, a gravação aconteceu no Teatro da Praça em Araucária, onde eles cantaram músicas autorais e sucessos de outros artistas sertanejos.

A dupla se apresenta em Araucária no Villa Hygge, Armazém 39, Cold Beer, Adega Primattielo, Barziim, Kilden Beer, em eventos corporativos e festas. Para contratar shows, é só entrar em contato pelo telefone: (41) 99914-9886.

Acompanhe a dupla nas redes sociais: Instagram @JonaseJoeloficial / Facebook: Jonas e Joel/ Tik Tok: Jonas e Joel e YouTube: https://www.youtube.com/@joelejonas