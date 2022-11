Livro de haicais escrito por adolescentes do CRAS será lançado no Museu Guido Viaro em Curitiba

O livro “Ampliando Horizontes: Poesia e Ficção – haicais”, produzido por participantes do CRAS Centro de Araucária, terá seu lançamento no sábado (12/11), a partir das 14h30, no Museu Guido Viaro, em Curitiba. No mês de julho de 2022, adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS Centro foram selecionados para a 4ª turma da oficina de haicai (poesia japonesa), lecionada pelo prof. Alvaro Posselt, do projeto Ampliando Horizontes: Poesia e Ficção. Após a participação dos adolescentes, uma equipe formada pelos escritores Carlos Machado, Guido Viaro e Jaqueline Conte selecionaram haicais produzidos por eles para a publicação de um livro impresso.



A ação foi importante para estimular a leitura e também por permitir a expressão das percepções e vivências nos haicais, valorizando o conteúdo que os participantes do CRAS são capazes de produzir.

Para Vinicius Silva Nascimento, servidor público de Araucária, a experiência do projeto permitiu despertar a curiosidade sobre a poesia japonesa nos adolescentes do município de Araucária, incentivando a construção de uma relação harmoniosa com a natureza e seus efeitos nas emoções e vivências dos jovens.



Oficina



Durante a oficina, o professor Alvaro Posselt apresentou fundamentos teóricos e estimulou atividades práticas voltadas para a elaboração de haicais, poemas breves de origem japonesa. Professor de Português, Posselt é autor de nove livros, entre eles “Tão Breve Quanto o Agora” (2012) e “Kaki” (2015).