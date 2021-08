Livro escrito por araucariense retrata o futuro do Planeta

Itamar já está trabalhando em outros livros, mas ainda não tem previsão de conclusão. Foto: Marco Charneski

O livro Pingo D’Água, escrito pelo araucariense Itamar Derevecki e lançado oficialmente em julho, pela editora Viseu, apresenta de forma simples e de fácil compreensão, o que acontecerá com o planeta Terra, em breve, e como ter esperança diante de tantos problemas. O autor conta que por quase 40 anos vem se dedicando ao estudo de temas como as profecias do Apocalipse e as promessas deixadas na Bíblia, para aqueles que obedecem a Lei de Deus. Esse estudo, segundo ele, transformou sua vida e inspirou o livro. “Decidi apresentar o conteúdo de forma simples, contando uma história para que outras pessoas aprendessem também. A obra Pingo D’Água começou a ser produzida em 2014. Hoje o meu desejo é que essas páginas alcancem muitas pessoas para que elas entendam o que a Bíblia revela para a atualidade, sem medo. Afinal, Deus ama seus filhos e quer salvar todos eles”, pontuou o autor.

O livro já está disponível para venda, com o próprio autor, mas também é possível adquirir a versão impressa ou o e-book no site da editora Viseu e nos portais da Amazon, Google Play, Apple, Livrarias Cultura, Kobo, Barnes & Noble (EUA) e Wook (Portugal). O e-book pode ser encontrado a partir de R$ 8,91. Já a versão impressa a partir de R$ 49,90. Os contatos para quem quiser adquirir um exemplar são: WhatsApp (41) 99917-4897 ou (41) 99838-2198.

Sobre a história

Pingo D’Água traz a história de dois personagens principais e cita diversas passagens da Bíblia para contextualizar o que se passa com eles. Entre as situações que enfrentam, está a falta de água, de energia elétrica, e também o aumento acentuado da temperatura do planeta. Além disso, uma doença de pele jamais vista infecta milhões de pessoas.

“Parece até que nós estamos vivendo um momento da história muito parecido com o descrito no livro, mas a Bíblia afirma que esse é apenas o começo do que ainda virá, e os personagens citados na obra nos explicam isso e ensinam o segredo para ter esperança diante dessas e de outras adversidades. Então, vale a pena acompanhar a trajetória de cada um deles e saber como enfrentar esses dias difíceis que ainda virão”, sugere Itamar. Ele também avisa que possui outros livros em andamento, mas sem previsão de conclusão.

A obra foi revisada pela filha do autor, Raquel Derevecki – que trabalha como jornalista na Gazeta do Povo desde 2017 e contou ainda com o auxílio dos voluntários Aline Stainsack, Matheus Gonçalves, Dioni Brandt, Ruth Lima e Ruth Derevecki.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021