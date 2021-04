LJC Imóveis se consolida no mercado com mais de 400 locações

A equipe da LJC Imóveis está sempre preparada para receber os clientes e tirar todas as dúvidas na hora de fechar o negócio. Foto: Marco Charneski

Em novo espaço desde fevereiro deste ano, a LJC Imóveis tem se tornado uma referência quando se fala em locação de imóveis, com aproximadamente 400 contratos ativos nesse momento. Para ampliar ainda mais as opções para seus clientes, há cerca de três anos, a LJC comprou a carteira de locações da Imobiliária São Paulo. “Nossa missão é trabalhar com seriedade e estamos sempre buscando novos imóveis, pois a procura por parte dos clientes é constante”, comentam os proprietários Lucas e Jéssica.

Segundo ele, escolher um lugar para morar, que atenda todas as suas necessidades, é sempre um desafio, especialmente nesse momento em que o setor imobiliário passa por grandes mudanças, seja de oportunidades ou de preços. “Nessa hora, escolher uma imobiliária com credibilidade no mercado é a melhor opção para auxiliá-lo na busca pelo imóvel perfeito”, orienta o empresário.

Oportunidade!

Os sobrados de alto padrão, com excelente acabamento, estarão localizados no bairro Iguaçu

Sobrados possuem uma ampla área nos fundos, com churrasqueira, para o lazer da família

Mas não é apenas no setor de locações que a LJC se destaca. A imobiliária tem ótimas opções em imóveis para vendas. Entre eles, é o empreendimento que está sendo construído na rua Londrina, 892, bairro Iguaçu, em parceria com a Domaa Incorporadora, empresa conceituada no mercado, que também pertence ao empresário Lucas Aguiar. São dois sobrados de excelente padrão, com 129m2 de área construída. Cada sobrado possui três dormitórios, sendo uma suíte com closet e sacada, sala de estar e jantar, cozinha, lavabo, lavanderia separada e banheiro social.

Os acabamentos também são de primeira, com porcelanato classe A nas áreas comuns, piso laminado nos quartos e closet, teto rebaixado em gesso, escada com corrimão de vidro e pisante em mármore, tubulação para ar condicionado na sala e quartos e tubulação para aquecimento a gás. Outro atrativo é o amplo espaço na área dos fundos, com churrasqueira. “A suíte ainda possui espaço para cama King e os outros dois dormitórios têm espaço para camas Queen. E temos uma promoção de lançamento imperdível, e quem comprar um sobrado até o dia 30 de maio, vai ganhar um ofurô de presente”, comenta Lucas.

Cada sobrado custa R$ 570 mil e a previsão de entrega é para novembro de 2021. “Entre em contato conosco e venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento desse empreendimento da Domaa Incorporadora”, convida.

Serviço

A LJC Imóveis fica na avenida Victor do Amaral, 813, Centro. Os telefones de contato são (41) 3048-6917 e (41) 99974-0086 (WhatsApp).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021