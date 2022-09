Restaurantes com Espaço Kids em Araucária

Para curtir bem um momento em família, nada melhor que ir a um local que atenda a todos os tipos de necessidade do grupo. É pensando nisso que muitos restaurantes reservam um espaço a parte para fazer a alegria da criançada e promover maior conforto aos pais.

O Jornal O Popular do Paraná separou uma lista com diversos locais que possuem esse ponto diferencial, entregando comodidade e lazer a todos. Confira abaixo:

Oka Pizza Bowling

Na Oka, além do Boliche, carro chefe do estabelecimento, ainda há opções de diversão para todas as idades, com fliperama, sinuca e espaço kids. O cardápio também possui diversas opções de pizzas, lanches porções, sobremesas e bebidas.

Telefone: (41) 98720-5969

Endereço: Av. Archelau de Almeida Torres, 1170

Horário de Atendimento: Terça a domingo – 18h às 00h

Missão Gourmet

O Missão Gourmet é um restaurante e cafeteria que possui uma variedade de lanches, cafés, almoços e sobremesas. Aos sábados, conta com a tradicional feijoada e, no inverno, montam um cardápio de caldos.

Além da gastronomia, o espaço conta com um playground ao ar livre para os pequenos, que podem aproveitar a casinha, o escorrega, os balanços e até uma mesa de piquenique.

Telefone: (41) 3150-1788

Endereço: Rua João Pessoa, 21 – Centro

Horário de Atendimento: Segunda a sexta – 9h às 18h / Sábado – 9h às 14:30

Comodoro

Além dos lanches inconfundíveis, a franquia do Comodoro em Araucária possui opções de cardápio infantil e uma grande estrutura de espaço kids com circuito e piscina de bolinhas.

Telefone: (41) 3642-6034

Endereço: Av. Archelau de Almeida Torres, 2032

Horário de Atendimento: Segunda a domingo – 18h às 23:30

Pizza Se7e

Atendendo desde 2011, a Pizza Se7e tem forte em seu cardápio as pizzas, calzones, porções e até mesmo lanches e prato feito. Nas quintas, sextas e sábados, o local serve rodízio de pizzas, com diversos sabores para você saborear, e preços especiais para os pequenos. O espaço kids da Pizza Se7e é um playground ao ar livre com casinha, balanço, escorrega e escalada.

Valor do rodízio para crianças:

Crianças até 4 anos – não pagam;

Crianças de 5 a 9 anos – R$24,90

Telefone: (41) 3031-6777

Endereço: Av. Dr. Vítor do Amaral, 1255

Horário de Atendimento: Segunda a domingo – 18h às 23:30

Fogazzeria Antigos Sabores

A tradicional fogaça de Araucária, conhecida pela maioria desde a época da feirinha, possui um espaço próprio, no Porto das Laranjeiras. O restaurante de tradicional culinária polonesa possui uma ampla estrutura para atender com conforto todos os clientes. Além disso, dispõe também com um espaço kids com escadinha e escorrega para os pequenos.

Telefone: (41) 9556-1045 / 3552-0613

Endereço: Rua Profᵃ Kazimiera Szymanski, 543 – Porto das Laranjeiras

Horário de Atendimento: Terça a sábado – 11h às 14h e 18h às 22h

Churrascaria Cristal

Na churrascaria Cristal, além de contar com um amplo espaço kids, as crianças ainda possuem desconto no rodízio de carnes, confira:

Crianças até 4 anos – não pagam;

Crianças de 5 a 7 anos – pagam meia;

De 8 anos em diante – pagam normalmente.

Telefone: (41) 3642-2762

Endereço: Rodovia do Xisto, 5869 – Sabiá

Horário de Atendimento: Terça a domingo – 11h às 14:30 e 18:30 às 22h

DNA da Pizza

Com um mega cardápio de pizzas com diversos sabores e opções de adicionais, a pizzaria possui um espaço kids amplo, também com circuito, para que as crianças possam aproveitar bem o tempo em que os familiares passam no estabelecimento.

Telefone: (41) 3031-0201 / (41) 99968-9043

Endereço: Tv. Ernesto Pereira da Silva, 6645 – Centro

Horário de Atendimento: Segunda a domingo – 18h às 23:30

Laricão Manoel Ribas

Com piscina de bolinhas, cama elástica, mesinha, escorrega e balanços, o espaço infantil do Laricão é amplo e pronto para conquistar as crianças. O restaurante todo é estilizado e possui lanches diversos, com opções de salgados, doces e bebidas.

Telefone: (41) 99668-9454

Endereço: Av. Manoel Ribas, 2265 – Costeira

Horário de Atendimento: Terça a domingo – 18h às 00h

Churrascaria Parafuso

Para quem gosta de curtir um domingão com a família, a Churrascaria Parafuso também possui espaço exclusivo para os pequenos, com escorrega e piscina de bolinha.

Telefone: (41) 3607-7569

Endereço: Rua Gabriel Campanholo, 179 – Estação

Horário de Atendimento: Segunda a domingo – 11h às 15h e 18:30 às 22h

Pizza Hot & Petiscaria

A pizzaria Hot, além de ser um local aconchegante, ainda possui variedade de pizzas doces e salgadas, pizza cone, porções e até frutos do mar. O espaço para as crianças conta com circuito com escorrega e piscina de bolinhas, livre para os clientes da pizzaria.

Telefone: (41) 99848-8100

Endereço: Rua Pedro Druszcz, 465 – Centro

Horário de Atendimento: Segunda a domingo – 18h às 23:30