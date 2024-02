Lutador araucariense de Muay Thai irá participar de campeonato mundial e busca patrocínio

Em busca de defender seu título de bicampeão mundial de Muay Thai, o atleta e professor araucariense, William Lucas da Silva, irá para Tailândia entre os dias 06 a 19 de março, para participar do Campeonato Mundial de Muay Thai. O atleta tem 26 anos e já carrega um histórico exemplar de competições e lutas, como, por exemplo, campeão sul-americano, campeão brasileiro e bicampeão mundial.

William, que é sócio proprietário da academia República Fight, onde também dá aulas de Muay Thai, relata que começou a treinar há cerca de 15 anos. No início ele diz que a intenção era treinar apenas para melhorar sua qualidade de vida, porém acabou se apaixonando pela modalidade e não demorou muito estava participando de competições.

Além de ser professor, ele se dedica muito aos treinos pessoais, sempre focado em seguir lutando, melhorando seu desempenho, para seguir disputando competições. “Meu objetivo é lutar sempre e ensinar o esporte e a arte que é o Muay Thai para outras pessoas, visando que a luta mude pelo menos um pouco a vida delas para melhor, como mudou a minha”, afirma.

Patrocínio

Nem tudo são conquistas na vida de um atleta. O patrocínio, por exemplo, é uma das principais dificuldades, mesmo sendo essencial para as disputas de competições, são poucos os que conseguem esse incentivo. “Os custos com inscrições em campeonatos, além de passagens e hospedagens, são sempre altos. Devido a isso, estou em busca de patrocinadores que possam me ajudar nessa viagem para a Tailândia”, convida William.

Para as pessoas ou empresas interessadas em patrocinar o atleta, basta entrar em contato pelo número (47) 99780-6113, ou pelo Instagram @willlucasss.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1401