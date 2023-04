Lutador de MMA Wendel Chicano faz rifa para participar do Brasileiro no dia 1º de maio

Mais conhecido no MMA como Wendel Chicano, o lutador Wendel Henrique França de Oliveira se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu na próxima segunda-feira, 1º de maio, em São Paulo. O araucariense vai lutar na categoria Peso Leve, competindo com outros 31 lutadores brasileiros e internacionais.

“Estou bem preparado e com gás total, indo para ser campeão. Estou focado, virei uma chave na cabeça e entendo que nem o cansaço vai tirar o meu objetivo. Sei que a competição terá atletas internacionais na minha categoria e será bem disputada, mas estou pronto para o que der e vier”, diz Chicano.

Se por um lado o lutador número 1 do ranking no Paraná em 2021 está preparado para vencer no tatame, por outro, enfrenta um adversário mais complicado fora dele: a falta de patrocínio. Por isso, mais uma vez, Wendel Chicano precisou recorrer a uma rifa para conseguir recursos que irão bancar a viagem e demais despesas que ele terá com o Campeonato Brasileiro.

Cada número da rifa custa R$10,00 e os prêmios são os seguintes: 1º um mês de treino grátis na Team Furão, 2º oito aulas com o personal Wendel Chicano, e 3º um barril da Heineken. Para adquirir a rifa, basta entrar em contato com o lutador pelo fone (41) 98423-6182.