Macaco hidráulico falha e veículo cai e mata trabalhador no Jardim Alvorada

Próximo ao meio-dia desta segunda-feira (08/05) um trabalhador perdeu a vida de forma trágica, após o cavalinho de uma carreta em que estava fazendo manutenção cair sobre ele. O acidente ocorreu em uma borracharia localizada na marginal da BR 476 (Rodovia do Xisto), em frente à empresa Cocelpa, no Jardim Alvorada.

Segundo as primeiras informações, o macaco que sustentava o veículo em que o homem estava trabalhando falhou e o cavalinho caiu sobre ele. Devido à gravidade dos ferimentos, o helicóptero do BPMOA chegou a ser acionado para prestar socorro à vítima. Por quase uma hora os socorristas realizaram todos os procedimentos necessários para tentar salvar a vida do trabalhador, mas ele acabou não resistindo.

Por conta do acidente, o trânsito na Rodovia do Xisto segue bastante complicado e a orientação é que os motoristas procurem rotas alternativas.